De prijs van 1 liter benzine is woensdag opgelopen tot recordhoogte. Het record uit 2012 was al geëvenaard, op basis van de meest actuele stand van zaken is dat gesneuveld. De gemiddelde landelijke adviesprijs is nu 1,897 euro, blijkt uit gegevens van UnitedConsumers.

"We krijgen steeds de prijzen door van de oliemaatschappijen", zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers, dat de prijzen sinds jaar en dag bijhoudt.

De brandstofprijzen zijn sinds begin dit jaar bezig aan een opmars. Dat heeft vooral te maken met de oplopende olieprijs. Een vat olie kost nu circa 65 dollar (54 euro), waar dat op het dieptepunt vorig jaar nog geen 30 dollar was.

In Nederland worden de prijzen aan de pomp ook voor een groot deel bepaald door belastingen, in de vorm van accijns en btw. Volgens Van Selms gaat meer dan 1 euro van elke getankte liter naar de schatkist.

"Naarmate de prijzen oplopen, wordt dat alleen maar meer, aangezien de btw een percentage van de prijs is." Volgens de directeur van UnitedConsumers heeft de huidige hoge benzineprijs ook te maken met het gebrek aan vraag naar andere eindproducten uit olie, zoals kerosine, de brandstof voor vliegtuigen. "Naar benzine is wel vraag."

Ook diesel en lpg worden sinds begin 2021 duurder. De prijs van 1 liter diesel is nog 3 cent verwijderd van het record uit eveneens 2012. Diesel tikte toen 1,558 euro aan en kost nu 1,527 euro. Op het hoogtepunt kostte lpg 0,946 euro en nu 0,940 euro. "Maar daar wordt nauwelijks nog op gereden", aldus UnitedConsumers.