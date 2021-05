Frankrijk dreigt de elektriciteit naar het Britse eiland Jersey af te sluiten als het Verenigd Koninkrijk zich niet aan de Brexit-afspraken over de visserij houdt en Franse vissers blijft tegenwerken. Dat heeft de Franse minister van overzeese gebiedsdelen Annick Girardin dinsdag gezegd in het parlement, meldt France 24.

Frankrijk is ertoe bereid "vergeldingsmaatregelen" te treffen. "We hebben genoeg middelen tot onze beschikking en het zou jammer zijn als het zover moet komen, maar we doen het als dat nodig is, zei Girardin.

Het Verenigd Koninkrijk verleende 41 Franse vissersboten vorige week vergunningen om in de wateren rondom Jersey te vissen, maar verbond daaraan nieuwe toegangsvoorwaarden. Zo mogen de vissers minder lang in de wateren varen en wordt het vissen op bepaalde soorten verboden. Volgens Girardin zitten de Britten hiermee bewust de Franse vissers dwars en zijn die voorwaarden "eenzijdig" door de Britten ingevoerd en tegen de Brexit-afspraken.

"Het is belangrijk dat we dit meteen afkeuren", aldus Girardin, die daaraan toevoegt dat het anders een "gevaarlijk precedent" kan scheppen met betrekking tot toegang van vissers tot Britse wateren.

Jersey ligt op zo'n 20 kilometer van de Franse kust. Technisch gezien maakt het eiland geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk, maar is het een Brits kroonbezit. Meer dan 95 procent van de elektriciteit op het eiland komt via onderzeese kabels vanuit Frankrijk.

Het dreigement dat Girardin dinsdag uitte, werd in oktober 1962 daadwerkelijk uitgevoerd door de toenmalige Franse president Charles de Gaulle, schrijft CNN. De Fransen en de Britten hadden destijds onenigheid over belastingafspraken, waarop Frankrijk besloot voor enkele uren de elektriciteit af te sluiten.