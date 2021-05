De Europese Commissie staakt voorlopig haar pogingen om het belangrijke investeringsakkoord dat zij met China heeft gesloten te laten goedkeuren. De verstandhouding met China is te verzuurd, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Valdis Dombrovskis volgens persbureau AFP.

Het Europees Parlement (EP), dat nog met het eind vorig jaar gesloten akkoord moet instemmen, gaf al te kennen dat de Commissie dat voorlopig uit haar hoofd kan zetten. Het Europees Parlement was al kritisch over de deal, maar recente Chinese sancties tegen een vijftal Europarlementariërs leidden tot meer weerzin. Zolang China de strafmaatregelen niet intrekt, zal het EP de overeenkomst niet ratificeren.

"We hebben in zekere zin de politieke toenadering van de zijde van de Europese Commissie opgeschort", zegt Dombrovskis, een van de vicevoorzitters van de Commissie, tegen AFP.

Juristen moeten de investeringsovereenkomst nog goed bestuderen en de tekst moet nog worden vertaald voordat het Europees Parlement zich erover kan buigen, licht een woordvoerder van Dombrovskis toe.

"Het perspectief voor de ratificatie van het akkoord zal afhangen van hoe de situatie zich ontwikkelt. In deze context zijn de Chinese vergeldingssancties tegen Europarlementariërs onaanvaardbaar en betreurenswaardig."

In het akkoord, dat eind vorig jaar is gesloten, staat dat Europese bedrijven betere toegang moeten krijgen tot de Chinese markt. Ook zijn er afspraken gemaakt over eerlijke concurrentie tussen Chinese bedrijven en ondernemingen uit de EU.