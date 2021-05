De zogeheten 35-minners, oftewel kopers tussen de 18 en 35 jaar, waren in het eerste kwartaal van dit jaar goed voor 61 procent van alle woningaankopen. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het Kadaster. Als oorzaak noemt het Kadaster de ontwikkelingen rondom de overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting ging per 1 januari naar 0 procent. Voor woningen duurder dan 400.000 euro ging de overdrachtsbelasting per 1 april naar 2 procent.

Mede daardoor registreerde het Kadaster in het afgelopen kwartaal "opvallend veel" aankopen van een woning boven de 400.000 euro door kopers jonger dan 35 jaar.

In 2020 was deze groep gemiddeld per maand goed voor 1.480 van dergelijke transacties. In het eerste kwartaal lag die maandgemiddelde op 4.300, in maart zelfs op 6.900 aankopen in deze prijscategorie.

Het Kadaster wijst erop dat kopersgroep tussen de 18 en 35 jaar oud niet alleen uit starters bestaat, maar dat 39 procent al woningeigenaar was.