Pfizer en BioNTech kunnen dit jaar bijna drie miljard doses van hun coronavaccin produceren, zei BioNTech-topman Ugur Sahin dinsdag. Eerder gingen de twee bedrijven nog uit van 2,5 miljard doses, maar sindsdien is de productie verder opgeschaald. Tegelijkertijd maakte Pfizer zijn kwartaalcijfers (pdf) bekend. Het bedrijf verwacht dit jaar 26 miljard dollar (21,7 miljard euro) omzet te behalen met het vaccin.

De topman van het Duitse biotechbedrijf BioNTech deed zijn uitspraken bij een digitaal evenement van de Britse zakenkrant The Financial Times. Volgens de directeur van het bedrijf uit Mainz verliep de uitbreiding "zonder al te veel technische problemen".

Daardoor konden Pfizer en BioNTech ook blijven voldoen aan hun eerder afgesproken leveringsschema's. Door de grotere productie leveren de bedrijven vaccins voor de Verenigde Staten en de Europese Unie zelfs iets eerder dan was afgesproken.

Sahin zei verder dat de koeling van het vaccin makkelijker wordt. In eerste instantie moest het vaccin in heel koude vriezers worden bewaard en kon het daarna maar beperkt bewaard worden.

Inmiddels verwacht Sahin dat de vaccins tot zes maanden houdbaar blijven als ze op normale koelkasttemperaturen bewaard worden. Dat zou de vaccins van Pfizer beter inzetbaar maken in dunner bevolkte gebieden en landen waar geen of niet veel geschikte speciale vriesinstallaties zijn.

Pfizer verwacht vaccinopbrengst van 26 miljard dollar

Pfizer maakte dinsdag zijn kwartaalcijfers bekend. Daaruit kwam naar voren dat het bedrijf in het eerste kwartaal 3,5 miljard dollar omzet behaalde met het coronavaccin. De vaccinproducent verwacht dat deze omzet over het gehele jaar uitkomt op 26 miljard dollar.

Daarmee is dat vaccin alleen al goed voor ruim een derde van de opbrengsten die Pfizer dit jaar verwacht te behalen. Wel staan er hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten tegenover.

Alle onderdelen van het bedrijf groeiden in het eerste kwartaal van dit jaar. De groei bij de vaccintak was echter het sterkst. Waar vorig jaar in het eerste kwartaal voor 1,6 miljard dollar aan vaccins werd verkocht, ging het dit jaar om bijna 4,9 miljard dollar. Het gaat hierbij om alle vaccins van Pfizer, niet alleen om het coronavaccin.

Eerder schreef Financial Times dat Pfizer een winstmarge van iets minder dan 30 procent zou hebben op een verkocht coronavaccin. Met 26 miljard aan opbrengsten, zou het bedrijf dit jaar uitkomen op een winstmarge van grofweg 7 miljard dollar.