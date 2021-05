Bij veilinghuis Sotheby's gaat op 12 mei in New York het kunstwerk Love is in the Air van Banksy onder de hamer. Dat wordt het eerste fysieke kunstwerk waarvoor je met de cryptomunten bitcoin en ether kunt betalen, zo heeft de CEO van Sotheby's, Charles Stewart, woensdag gezegd in gesprek met nieuwszender CNBC.

Daarvoor gaat het veilinghuis een samenwerking aan met Coinbase, een van de grootste platformen in de wereld om cryptomunten zoals bitcoin te verhandelen.

De interesse in digitale valuta als betaalmiddel vloeit voort uit de ervaring met digitale kunst van enkele weken geleden, zo geeft Stewart te kennen. Ook daarvoor kon met cryptomunten betaald worden. "We hadden ongeveer drieduizend bieders gedurende die sessie, wat ons aan het denken zette. We moeten nu deze volgende stap zetten", aldus Stewart.

De handel in digitale kunst gaat met zogeheten non-fungible tokens (NFT's), een niet-vervangbare token. De NFT's zijn unieke stukjes code op het internet, waaraan een digitaal werk is gekoppeld. De techniek hierachter is vergelijkbaar met die van bitcoin.

Nu wil Sotheby's dus ook de cryptomunten accepteren als betaalmiddel voor fysieke kunstwerken, te beginnen met het werk van Banksy. Het veilinghuis verwacht dat het kunstwerk een bedrag van tussen de 3 en 5 miljoen dollar zal opbrengen, maximaal zo'n 4,16 miljoen euro.

De bedragen die mensen voor Banksy-kunstwerken neerleggen, vallen doorgaans fors hoger uit dan de schattingen van het veilinghuis. In maart werd 23 miljoen dollar betaald voor het werk Game Changer, 2020, terwijl Sotheby's op 4,8 miljoen dollar gerekend had.

Als het verwachte bedrag van 5 miljoen dollar betaald wordt, wordt Love is in the Air het op vier na duurste kunstwerk van Banksy.