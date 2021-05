Het vorige maand failliet gegane D-Reizen zag zijn omzet afgelopen jaar vrijwel volledig verdampen, van 538 miljoen euro in 2019 naar 26 miljoen euro vorig jaar. Dat blijkt uit het faillissementsverslag dat dinsdag is gepubliceerd. Over een doorstart wordt nog steeds druk onderhandeld.

Door de coronacrisis kwam de gehele reissector vrijwel volledig stil te liggen. Voor D-Reizen had dit rampzalige gevolgen. De kosten liepen door, terwijl er nauwelijks inkomsten waren. Daardoor verdween 95 procent van de omzet binnen één jaar. Weliswaar had het reisorganisatie recht op subsidie uit het coronasteunpakket, waaronder loonsteun, maar dit was niet genoeg om het hoofd boven water te houden.

Aan klanten van wie hun vakantie niet doorging, werden vouchers gegeven, voor in totaal 43 miljoen euro. D-Reizen hoopte dat het recht zou hebben op 19 miljoen euro uit het eerder dit jaar opgerichte voucherfonds. Het fonds moet reisaanbieders helpen om geld terug te geven aan mensen die hun geld terug willen van reizen die niet zijn doorgegaan.

D-Reizen bleek uiteindelijk recht te hebben op 10 miljoen euro. Toen dat duidelijk werd, is het faillissement aangevraagd en op 6 april is het bedrijf failliet verklaard. Dit betekende dat de 285 reiswinkels werden gesloten en 1.077 personeelsleden op straat kwamen te staan.

Sindsdien werken de curatoren aan een doorstart, maar daarover is nog geen zekerheid. Er is een biedingsronde geweest en diverse partijen hebben interesse getoond, waaronder online reisbureau PrijsVrij Vakanties, dat onderdeel is van de Duitse Rewe Groep.

Los van de 43 miljoen euro aan vouchers die D-Reizen heeft uitgegeven, heeft het volgens een eerste inschatting voor 1,9 miljoen euro schuld aan crediteuren. De kans dat zij dat geld terugzien, is niet groot, schrijven de curatoren. Het bedrijf heeft een flinke schuld aan de fiscus en die gaat voor.

Vlak voor het faillissement hadden de eigenaren de merknaam D-Reizen overgeheveld naar een bedrijfje dat buiten de failliete boedel viel. Uit het faillissementsverslag blijkt dat de merknaam echter weer terug is bij de failliet verklaarde bedrijfsonderdelen. Dat maakt het mogelijk dat de nieuwe eigenaar een doorstart maakt onder de naam D-Reizen. De curatoren onderzoeken nog of de directeuren illegaal hebben gehandeld.