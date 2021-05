Techbedrijf Uber gaat een eigen elektrische auto ontwikkelen, om die vervolgens in te kunnen zetten voor taxiritten. Daarvoor gaat het een samenwerking aan met ontwikkelaar Arrival, zo laat Uber dinsdag weten. The Arrival Car, zoals het voertuig voorlopig heet, wordt nog dit jaar gepresenteerd en moet in het derde kwartaal van 2023 van de band rollen.

Met de Arrival Car willen Uber en Arrival inzetten op zitcomfort, gebruiksgemak en veiligheid. Daarom worden Uber-chauffeurs de komende maanden bij het ontwerpproces betrokken.

Informatie over zaken als vermogen, accucapaciteit, laadvermogen en rijbereik is nog niet vrijgegeven. Volgens de ontwikkelaars rijdt een Uber-auto gemiddeld zo'n 45.000 tot 50.000 kilometer per jaar, ruim viermaal zo veel als een normale auto.

De elektrische Arrival Car komt van pas omdat Uber op termijn alleen nog maar ritten met volledig elektrische auto's wil uitvoeren. Dat moet in 2025 al het geval zijn in London, terwijl het bedrijf in 2030 ook in de rest van Europa geheel elektrisch wil zijn.

In juni 2020 werd als onderdeel van dat streven Uber Green in Nederland geïntroduceerd. Daarmee kun je in Amsterdam en Rotterdam kiezen voor een rit met een volledig elektrische auto.