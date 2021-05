Wehkamp sluit boekjaar 2020/2021 af met een omzet van 766 miljoen euro, een toename van 126 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het postorderbedrijf dinsdag op basis van voorlopige cijfers. De definitieve cijfers worden komende zomer gepresenteerd.

De verkoopstijging kwam volgens het bedrijf doordat Nederlanders tijdens de coronapandemie veel meer online zijn gaan winkelen. Ook samenwerkingen met bekende Nederlanders en merken en de snelle bezorgmogelijkheden zouden hebben bijgedragen aan de groei.

Wehkamp verkocht over de gehele linie meer producten. Niet alleen in de dames- en kindermode was er groei, ook de relatief nieuwe categorieën wonen, beauty en de eigen merken deden het goed. Daarnaast legden exclusieve samenwerkingen met bekende Nederlanders zoals tv-kok Miljuschka Witzenhausen en andere merken zoals HEMA het bedrijf naar eigen zeggen geen windeieren.