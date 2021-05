In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 1.050 webwinkels bij gekomen in Nederland. Dat zijn er ruim tachtig per week en bijna twaalf per dag. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. Daar staat tegenover dat er in dezelfde periode ook 510 webshops zijn gestopt.

Er kwamen in het eerste kwartaal vooral veel webwinkels bij die kleding, voedsel of huis- en tuinartikelen verkochten. Toch is een webshop geen garantie voor succes. Zo waren er ook veel online verkopers van kleding en huis- en tuinartikelen die er in het eerste kwartaal juist de brui aan gaven.

In totaal zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 30.200 bedrijven gestopt, ruim negenduizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Van de bedrijven die niet verdergingen, was 85 procent zzp'er.

Bij bedrijven die wél personeel in dienst hadden, was sprake van een lichte stijging. Vooral adviesbureaus en eetgelegenheden, zoals restaurants, snackbars en ijssalons, besloten er een punt achter te zetten.

Slechts een klein deel van de gestopte bedrijven betreft faillissementen. In veel andere gevallen gaat het om ondernemers die er op eigen initiatief de stekker uit hebben getrokken, bijvoorbeeld om een faillissement te voorkomen.

Tegenover de ruim dertigduizend bedrijven die zijn gestopt in het eerste kwartaal, staan zo'n 57.000 oprichtingen. Dat is vrijwel net zoveel als in dezelfde periode in 2020.

Naast webshops kwamen er ook veel restaurants en andere eetgelegenheden bij. Zij lieten zich blijkbaar niet afschrikken door het feit dat ze vorig kwartaal nog niet open mochten. Overigens moeten ze ook nu nog grotendeels dicht blijven. Ze kunnen alleen klanten ontvangen op het terras, mits ze die hebben.