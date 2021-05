Europese arbeidsmigranten met jonge kinderen komen door een maas in de wet in aanmerking voor een belastingkorting die Nederlandse gezinnen in dezelfde situatie niet kunnen krijgen. Dat bevestigt een woordvoerder van demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (foto) maandag na een bericht van RTL Nieuws.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is bedoeld voor ouders met jonge kinderen die allebei werken. Ouderparen van wie de een werkt en de ander niet, komen niet in aanmerking, maar zij kunnen de korting toch krijgen als het hele gezin ingeschreven staat in bijvoorbeeld Polen. In dat geval wordt de niet-werkende partner namelijk niet aangemerkt als fiscaal partner.

Vijlbrief spreekt van een "onbedoeld effect" dat "niet in lijn met de geest van de wet" is. De Belastingdienst heeft het ministerie daar tot twee keer toe voor gewaarschuwd, in 2015 en 2018. Vijlbrief gaat de wet nu "met voorrang" aanpassen en hoopt nog voor de zomer een voorstel daartoe naar de Tweede Kamer te sturen.

Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris hebben sinds de invoering in 2015 tussen de veertienduizend en negentienduizend arbeidsmigranten de IACK ontvangen. Onduidelijk is nog in hoeveel gevallen dat eigenlijk niet de bedoeling was.