De verkoop van nieuwe auto's was in april nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Vorige maand zijn 23.846 nieuwe personenauto's verkocht, blijkt maandag uit cijfers van BOVAG, RDC en RAI Vereniging. Dat komt neer op een min van 27 procent ten opzichte van april 2019, toen er nog geen sprake van een coronapandemie was.

In vergelijking met april 2020 was er vorige maand wel sprake van een stijging. Het gaat om een toename van maar liefst 55,6 procent. Vorig jaar waren de showrooms in april dicht, terwijl ze dit jaar wel open waren. Bovendien lag de autoproductie toen stil. Dat zorgde ervoor dat er in april 2020 slechts 15.322 nieuwe auto's zijn verkocht.

Vorige maand waren de showrooms geopend, maar waren er wel contactbeperkende maatregelen van kracht. Zo konden klanten er in het grootste deel van de maand alleen terecht als ze een afspraak hadden gemaakt. Bovendien mocht er een beperkt aantal klanten tegelijkertijd in een winkel zijn. Toch waren de cijfers aanmerkelijk beter dan in april vorig jaar.

De vijf populairste merken in april: 1. KIA (2.680 stuks, 11,2 procent marktaandeel)

2. Volkswagen (2.093 stuks, 8,8 procent)

3. Peugeot (1.766 stuks, 7,4 procent)

4. Toyota (1.686 stuks, 7,1 procent)

5. SKODA (1.435 stuks, 6 procent)

Minder auto's verkocht in eerste vier maanden van het jaar

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn tot dusver 104.497 nieuwe personenauto's verkocht, 11,7 procent minder dan in de eerste vier maanden van vorig jaar. Dat komt vooral doordat er in de eerste twee maanden van 2020 nog geen contactbeperkende maatregelen van kracht waren.

Bovendien waren de gevolgen van het coronavirus in het eerste deel van maart nog beperkt.