Werkgevers kunnen vanaf aanstaande donderdag een aanvraag doen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ze kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden april tot en met juni, meldt de uitkeringsinstantie maandag.

Volgens het UWV gaat het loket tien dagen eerder open dan aanvankelijk gepland was en blijft het ook langer open dan tijdens de eerdere ronden. Werkgevers kunnen er tot en met 30 juni terecht.

De voorwaarden in de vijfde NOW-periode zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni.

In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.