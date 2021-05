De Amerikaanse telecomgroep Verizon verkoopt zijn mediatak, waar zoekmachine Yahoo deel van uitmaakt, voor 5 miljard dollar (4,1 miljard euro) aan de investeringsgroep Apollo. Verizon had Yahoo in 2017 voor 4,5 miljard dollar gekocht.

Yahoo was ooit de grootste zoekmachine en e-maildienst ter wereld en liet concurrenten als Google en Microsoft ver achter zich. Dat laatste concern bracht ooit een bod op het in 1995 opgerichte bedrijf uit. Yahoo, dat toen zo'n 50 miljard dollar waard was, ging er echter niet op in.

Toen de concurrenten groter werden en Yahoo een aantal mislukte overnames had gedaan, begon de ster van het internetbedrijf te tanen. Tussen 2007 en 2012 had Yahoo zeven verschillende CEO's. De laatste was Marissa Mayer, die eerder voor Google had gewerkt.

Zij bleef CEO tot 2016, toen Verizon bekendmaakte het bedrijf voor 4,5 miljard dollar over te nemen. In 2017 was de deal rond. Verizon had grote plannen en geloofde dat Yahoo concurrenten Google en Facebook op het gebied van advertenties naar de kroon kon steken.

Dat blijkt echter niet het geval te zijn en inmiddels wil Verizon van Yahoo af. Samen met mediamerken als AOL, TechCrunch en Engadget komt het onderdeel in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo. Verizon houdt nog 10 procent van de aandelen. De merken gaan samen verder onder de naam Yahoo.

Apollo heeft vertrouwen in de toekomst van de merken. "We geloven sterk in het groeipotentieel van Yahoo en de wereldwijde rugwind op het vlak van digitale media, advertenties en consumentenplatforms. Apollo heeft een lange staat van dienst wat betreft investeringen in technologie- en mediabedrijven en we willen die ervaring gebruiken om Yahoo weer te laten groeien", klinkt het.