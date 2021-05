VDL Nedcar legt de productie in de autofabriek in Born opnieuw stil vanwege een tekort aan chips. Op woensdag, donderdag en vrijdag worden er geen voertuigen geproduceerd, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf maandag na berichtgeving in dagblad De Limburger.

Het gaat volgens de woordvoerder om een algemeen tekort aan chips, een probleem dat wereldwijd al enkele maanden speelt. "Hoe dat verder loopt, is koffiedik kijken. Ik sluit niet uit dat we de komende tijd wel vaker dicht moeten."

Vorige week werd de productie in de Limburgse fabriek ook al voor twee dagen gestaakt. De woordvoerder kan niets zeggen over de financiële schade die het bedrijf door de onderbrekingen lijdt.

Bij VDL Nedcar in Born werken drieduizend mensen. Onder meer MINI's en de BMW X1 worden er gemaakt.