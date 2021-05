De wereldwijde omzet uit online handel is vorig jaar met 4 procent gestegen tot 26,7 biljoen dollar (22,2 biljoen euro), blijkt maandag uit cijfers van de VN-organisatie UNCTAD. De omzet van webhandel is daarmee nu groter dan het bruto nationaal product van de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld.

Mensen zijn door de lockdowns vrijwel overal ter wereld massaal online gaan winkelen, zegt het VN-handelsorgaan. Bijna een vijfde van alle aankopen wereldwijd werd vorig jaar online gedaan. Dat was een jaar eerder 16 procent.

In China en Zuid-Korea werd afgelopen jaar bijna een kwart van de aankopen online gedaan en in het Verenigd Koninkrijk inmiddels ook. In de Verenigde Staten is het aandeel nog steeds relatief klein, met 14 procent van het totaal. Dat was een jaar eerder 11 procent.

Wel zijn er grote verschillen tussen branches, tekent UNCTAD aan. Onder andere deeldiensten in de transportsector hebben het juist moeilijk, doordat veel mensen nog steeds nauwelijks van huis gaan.

De groei van de onlinehandel staat in schril contrast met de staat van de wereldeconomie als geheel. Die kende vorig jaar zijn sterkste krimp sinds UNCTAD in 1940 de cijfers begon bij te houden.