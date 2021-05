De reisbranche hoopt nog steeds dat op 15 mei een eerste stap naar vakanties over de grens wordt gezet, hoewel de persconferentie van deze maandag niet doorgaat. Dat zegt een woordvoerder van reisbranchekoepel ANVR desgevraagd. Medio mei zou er een eind moeten komen aan het zogenoemde generieke reisadvies.

De eerste mogelijke datum voor een persconferentie is 11 mei. "We hebben toch niet de illusie dat mensen dan meteen de koffer kunnen pakken", aldus de woordvoerder. "De meivakantie is ook al verloren, we richten ons op de zomer."

Medio december kondigde het kabinet een negatief reisadvies voor de hele wereld af. Toen heette het nog dat mensen in ieder geval tot half maart werd afgeraden een reis te boeken. Dat was tegen het zere been van de reisbranche, want boeken kan natuurlijk altijd. "Ook nu", zegt de ANVR-woordvoerder.

Op de persconferentie werd het negatieve reisadvies verlengd tot in ieder geval 15 mei. Toen werd mensen duidelijk ontraden om op reis te gaan. "Dus worden tot 15 mei geen pakketreizen uitgevoerd", licht de ANVR-woordvoerder toe. Dat zijn vakanties waarbij de reis en het verblijf in één keer worden geboekt. Ze worden verzorgd door touroperators.

Sector hoopt op een enigszins normale zomer

ANVR-directeur Frank Oostdam liet eerder weten ervan uit te gaan dat op 15 mei het generieke reisadvies - dat de hele wereld op oranje staat - wordt opgeheven. Dit zou dan op 3 mei worden aangekondigd. "Ook nu de persconferentie niet doorgaat, denken we nog steeds dat dit gebeurt."

Reisorganisaties zouden zich daar hoe dan ook op voorbereiden. "We hebben echt niet de illusie dat de halve wereld dan ineens geel kleurt, dat mensen daar wel heen mogen reizen", nuanceert de ANVR-woordvoerder. Niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook de overheden van andere landen hebben daar wat over te zeggen.

"We vinden het heel positief dat het Europees Parlement in ieder geval heeft ingestemd met het coronacertificaat." Daarin zou moeten worden vastgelegd of mensen gevaccineerd, coronavrij of immuun zijn, zodat ze welkom zijn in andere landen. "We hopen dat het certificaat in de loop van juni gerealiseerd wordt, zodat we een enigszins normale zomer tegemoetgaan."