Telecomprovider KPN vraagt vanaf 1 juli gemiddeld 1,50 euro meer per maand voor zijn internet- en tv-pakketten. Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl na berichten daarover door prijsvergelijker Pricewise. KPN verhoogt de prijs om zijn netwerk te kunnen uitbreiden nu mensen massaal thuiswerken.

De prijsstijging is even hoog als vorig jaar. Toen ging de prijs ook met gemiddeld 1,50 euro per maand of 18 euro per jaar omhoog. Daarom verwacht KPN weinig verloop onder zijn klanten. "Bij een forse prijsverhoging zouden er wel meer klanten vertrekken, maar het verleden leert dat het in dit geval wel meevalt", zegt een woordvoerder.

KPN versnelt dit jaar de investeringen in zijn netwerk en rolt onder meer het supersnelle glasvezel uit. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er al 106.000 woningen aangesloten op glasvezel. "Nu we massaal zijn gaan thuiswerken, is het dataverbruik enorm toegenomen en zijn we het netwerk veel meer gaan gebruiken", klinkt het.

Maar niet alle prijzen stijgen. Door de toegenomen vraag komt het grootste pakket van 1 gigabit per seconde 11,5 procent goedkoper uit. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 juli.

Naast uitbreiding van het netwerk investeert KPN in veiligheid door meer encryptie en de toevoeging van een malwarefilter. KPN kwam onlangs in het nieuws omdat het Chinese netwerkbedrijf Huawei gesprekken van KPN-klanten zou hebben kunnen afluisteren. Het bedrijf ontkent dat dat zou kunnen.

Dit weekend bleek ook dat de telecomleverancier de afgelopen weken twee overnamevoorstellen heeft afgewezen.