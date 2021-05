A.S.Adventure, het Belgische moederbedrijf van de Nederlandse winkelketen Bever, heeft een akkoord met zijn schuldeisers bereikt. De Franse investeringsmaatschappij PAI pompt 25 miljoen euro in het bedrijf. Een groep van twaalf banken krijgt 45 procent van de aandelen in handen. De rest is van PAI en het management.

De rechtbank van Amsterdam besliste vorige maand dat A.S.Adventure voor de helft moest worden overgenomen door schuldeisers. De schuldenberg was zo hoog geworden, dat het bedrijf surseance van betaling moest aanvragen. De schuldeisers zouden er toen mee hebben ingestemd om voor 1 euro en 50 procent van de aandelen 85 miljoen euro aan schulden kwijt te schelden.

Het zou gaan om een groep van twaalf banken. Daar zou ook ING deel van uitmaken, al had de bank maar een klein aandeel in A.S.Adventure.

Nu heeft het Belgische bedrijf dus een akkoord bereikt met die schuldeisers en nemen de banken 45 procent van het bedrijf over. 50 procent is voor de Franse investeringsmaatschappij PAI en de resterende 5 procent komt in handen van het management.

PAI zal zoals beloofd 25 miljoen euro extra in het bedrijf pompen. CEO Frédéric Hufkens is blij met de genomen maatregelen. "Dit geeft ons extra slagkracht om de coronapandemie te trotseren, maar vooral ook om de voorziene groeistrategie verder uit te werken", zegt hij.

Er komen twee nieuwe bestuurders aan boord: voormalig bol.com-CEO Daniel Ropers en Robert Bensoussan, die eerder aan het hoofd stond van de modeketen Jimmy Choo.

Bedrijf had een schuldenberg van 292 miljoen euro

Het ging A.S.Adventure, dat 195 winkels in vier landen heeft, al voor de coronacrisis niet voor de wind. Bever presteerde sterk, maar de winkels in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk deden het minder goed. Dat leidde ertoe dat de groep surseance van betaling moest aanvragen in het VK, waarna een reorganisatie volgde en het bedrijf al zijn winkels in Duitsland van de hand deed.

Uit het vonnis van vorige maand blijkt dat A.S.Adventure een schuld van 292 miljoen euro had. Dat bedrag is veel hoger dan wat het bedrijf zou kunnen krijgen bij een gedwongen verkoop. Daar zou deze maand door het aflopen van een kredietfaciliteit nog eens 45 miljoen euro bij komen, maar dat heeft het bedrijf dus kunnen voorkomen.