Siemens Healthineers, een dochterbedrijf van het technologieconcern Siemens, verwacht dat zijn omzet het komende jaar 14 tot 17 procent zal groeien ten opzichte van vorig jaar. 750 miljoen euro daarvan zou van coronasneltests moeten komen. Eerder rekende het bedrijf nog op 300 tot 350 miljoen euro omzet uit die sneltests.

Met een sneltest kan iemand na 15 minuten zien of hij het coronavirus heeft opgelopen. De test van Siemens Healthineers is gemarkeerd met een zogenaamd CE-logo, waardoor hij ook in Nederland mag verkocht worden.

Het bedrijf verwacht een grote vraag naar sneltests en verhoogt dus zijn omzetverwachtingen daarvoor van 350 naar 750 miljoen euro. Siemens Healthineers denkt wel dat de vraag na dit jaar snel zal afnemen "gezien de huidige dynamiek van de pandemie". Daarmee doelt het bedrijf erop dat de samenleving al veel meer geopend zal zijn tegen het einde van dit jaar en sneltests dus minder nodig zullen zijn.

Verder denkt de groep dat de vraag naar zijn andere medische apparatuur zal toenemen in de loop van dit jaar. Door de coronacrisis is er namelijk veel reguliere zorg uitgesteld en die operaties en onderzoeken moeten binnenkort allemaal hervat worden. Ten slotte ziet het bedrijf dit jaar de eerste bijdragen van de overname van de Amerikaanse kankerzorgspecialist Varian aan zijn omzet en winst.

Voor het volledige jaar trekt het bedrijf zijn omzetprognose op van 8 tot 12 procent naar 14 tot 17 procent groei in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste kwartaal boekte Siemens Healthineers zo'n 4 miljard euro omzet, 13 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.