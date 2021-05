Ondanks de coronacrisis blijft sparen nog altijd iets dat vooral is weggelegd voor mensen met een hoog inkomen. Uit een onderzoek van Rabobank blijkt dat maar 35 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar het spaargeld zag toenemen en dat was grotendeels het geval bij mensen die meer dan modaal verdienen.

Al een jaar klinkt het dat we sinds de start van de coronacrisis meer sparen omdat alles gesloten is en we ons geld dus nergens aan kunnen uitgeven. Voor een deel klopt dat ook, want sinds maart vorig jaar is er 30 miljard euro bijgekomen op Nederlandse spaarrekeningen, maakte De Nederlandsche Bank vrijdag bekend.

Maar de verdeling is ietwat ongelijk. Slechts bij 35 procent van de Nederlanders nam het spaargeld toe sinds de start van de eerste lockdown tot april dit jaar, maar het ging wel om grotere bedragen dan een jaar eerder. Van de mensen met een modaal inkomen, 36.500 tot 43.500 euro per jaar, zag 40 procent het spaargeld stijgen. Bij wie meer verdiende, was dat 56 procent. In de groep van mensen met een lager inkomen steeg het spaargeld slechts bij 24 procent van de mensen.

Uitgaven zijn niet gedaald door coronacrisis

Het lijkt ook niet helemaal te kloppen dat onze uitgaven sinds de coronacrisis gedaald zijn. Maar liefst 70 procent van de 1.546 ondervraagde Nederlanders geeft aan dat zijn huishoudelijke uitgaven aan producten en diensten het afgelopen jaar gelijk zijn gebleven of zelfs zijn gestegen. Bij 25 procent daalden de uitgaven en dat was vooral het geval bij mensen met een inkomen rond of boven modaal. Die laatste groep schreef ook het meeste bij op de spaarrekening.

Het financiële kenniscentrum Nibud adviseert huishoudens om een minimale buffer aan te leggen van 3.400 euro om voorbereid te zijn op onverwachte kosten, maar een kwart van de Nederlanders komt daar niet aan. 11 procent van de ondervraagden heeft geen spaargeld en 14 procent heeft minder dan 3.400 euro opzijgezet. Bij elkaar is het dus 25 procent van de Nederlanders dat niet aan de buffer komt. Dat is hetzelfde percentage als een jaar geleden, zegt Rabobank.

Het aantal hogere inkomens met een buffer van meer dan 30.000 euro is dan wel weer gestegen. In juni vorig jaar gaf 29 procent van de Nederlanders met een bovenmodaal inkomen aan meer dan 30.000 euro opzij te hebben gezet, in april van dit jaar was dat al 36 procent. 28 procent van de mensen bij wie het spaargeld toenam, heeft nu meer dan 30.000 euro op de spaarrekening staan.