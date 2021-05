KPN heeft een overnamebod van ongeveer 18 miljard euro van twee grote buitenlandse investeerders afgewezen. Dat zeggen ingewijden tegen de Britse zakenkrant Financial Times. Het zou gaan om het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak.

Geruchten dat die investeerders een overnamebod wilden doen op KPN gingen al langer. Vorige maand zouden de twee partijen zijn begonnen met een zogenoemd due diligence-onderzoek, meldde The Wall Street Journal eerder. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de risico's van een mogelijke overname.

Nu het bestuur van KPN het megabod heeft afgewezen, beraden de twee investeerders zich over een nieuw bod. Mocht een deal uiteindelijk doorgang vinden, zou dat een van de grootste private overnames ooit zijn, schrijft Financial Times op basis van gegevens van databureau Refinitiv.

KPN was ondanks herhaaldelijke pogingen nog niet bereikbaar voor commentaar. KPN-topman Joost Farweck zei eerder dat het Nederlandse telecombedrijf het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.

Overigens moet een buitenlandse partij bij het inlijven van KPN eerst de steun krijgen van de Stichting Preferente Aandelen B. Deze stichting is bij de beursgang van KPN in 1994 in het leven geroepen om het telecombedrijf te beschermen tegen overnames door buitenlandse partijen. Ook de Nederlandse staat moet akkoord gaan.

Dat merkte de Mexicaanse miljardair Carlos Slim in 2013, toen hij een poging deed om KPN in te lijven. Hij trok uiteindelijk aan het kortste eind. De miljardair is overigens nog wel minderheidsaandeelhouder van KPN.