KPN heeft onlangs twee verschillende, ongevraagde overnamevoorstellen afgewezen. Dat zegt een woordvoerder van het telecombedrijf tegen NU.nl. Een van de overnamevoorstellen was van het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak.

Ook zou de Amerikaanse investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts & Co een ongevraagd overnamevoorstel hebben gedaan, waar KPN niet op in is gegaan.

De woordvoerder benadrukt dat het voorstel van EQT en Stonepeak geen biedprijs bevatte. Zondagmiddag berichtte de Britse zakenkrant Financial Times nog dat de Zweedse en Amerikaanse investeerder een bod van ongeveer 18 miljard euro op KPN hadden uitgebracht. Dat bericht spreekt de woordvoerder dus tegen.

Beide overnamevoorstellen zijn om dezelfde reden afgewezen, zegt de woordvoerder. "We zien in beide voorstellen geen meerwaarde voor onze nieuwe groeistrategie. Er hebben verder geen onderhandelingen plaatsgevonden."

KPN-topman Joost Farweck zei eerder ook al dat het Nederlandse telecombedrijf het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.

Geruchten dat EQT en Stonepeak een overnamebod wilden doen op KPN gingen langer rond. Vorige maand zouden de twee partijen zijn begonnen met een zogenoemd due diligence-onderzoek, meldde The Wall Street Journal eerder. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de risico's van een mogelijke overname.

Nederlandse staat moet akkoord gaan met eventuele overname

Mocht KPN wel in zijn gegaan op een overnamevoorstel, moest dat altijd eerst nog de steun krijgen van de Stichting Preferente Aandelen B. Deze stichting is bij de beursgang van KPN in 1994 in het leven geroepen om het telecombedrijf te beschermen tegen overnames door buitenlandse partijen. Ook de Nederlandse staat moet akkoord gaan met een eventuele overname, vanwege de infrastructuur die in handen is van het bedrijf.

Dat merkte de Mexicaanse miljardair Carlos Slim in 2013, toen hij een poging deed om KPN in te lijven. Hij trok uiteindelijk aan het kortste eind. De miljardair is overigens nog wel minderheidsaandeelhouder van KPN.