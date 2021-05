De nieuwe fabriek van Tesla in de buurt van Berlijn kan waarschijnlijk pas volgend jaar gaan produceren. De Amerikaanse autofabrikant heeft opnieuw vertraging opgelopen bij de bouw van de 'gigafabriek' voor elektrische auto's en accu's, meldt het Duitse vakblad Automobilwoche op basis van ingewijden.

Volgens het vakblad heeft Tesla-topman Elon Musk het team dat de leiding heeft over de fabriek zes maanden langer gegeven om de productie voor te bereiden. Het bedrijf wacht bovendien nog altijd op de toestemming van de lokale autoriteiten. Vorige maand zei de autofabrikant het "irritant" te vinden dat de benodigde vergunningen er nog niet zijn, terwijl de fabriek al bijna af is.

De Duitse fabriek moet de vierde zogeheten gigafabriek worden van Tesla, waar op grote schaal elektrische auto's en accu's gebouwd kunnen worden. Twee andere grote fabrieken staan in de Verenigde Staten, terwijl de derde in het Chinese Sjanghai gebouwd is. Volgens Musk kan de gigafabriek bij Berlijn de grootste productielocatie voor batterijen ter wereld worden.

Tesla stelde eerder dat het op schema lag om daar voor het eind van dit jaar met de productie te beginnen. Dat kwam eigenlijk al neer op een vertraging. Volgens de oorspronkelijke plannen moest de fabriek medio 2021 gereed zijn.

De bouw van de gigafabriek heeft de afgelopen tijd meerdere keren vertraging opgelopen. Zo verzochten lokale autoriteiten de Amerikaanse autobouwer eind vorig jaar nog om de werkzaamheden tijdelijk te staken, omdat op de plek waar het bedrijf de fabriek wilde bouwen slangen bezig zouden zijn met hun winterslaap.