Een melding over een misstand bij een uitzendbureau leidt maar in 10 procent van de gevallen tot een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bij de inspectiedienst kwamen in 2018 en 2019 4.098 meldingen over malafide uitzendbureaus binnen, waarvan ruim 3.500 meldingen niet tot een zaak kwamen. Dat meldt Pointer, dat cijfers via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) opvroeg.

In totaal leidden 477 van de ruim 4.000 meldingen tot een onderzoek. In 154 gevallen werd het onderzoek zonder resultaat afgesloten en 178 onderzoeken lopen nog. In 48 gevallen constateerde de inspectie een overtreding.

De meldingen gaan onder meer over arbeidsuitbuiting, schijnconstructies en illegale tewerkstelling van met name arbeidsmigranten. Nicolette Kieft, programmamanager bij de directie Toezicht van de inspectie, zegt tegen Pointer dat het momenteel erg eenvoudig is om een uitzendbureau op te richten. "Het is dweilen met de kraan open."

Elk jaar verdwijnen volgens de inspectie zo'n drieduizend uitzendbedrijven. Daartegenover komen er vier- tot vijfduizend bedrijven bij in de uitzendsector. Door die vluchtigheid is het erg moeilijk om te handhaven. Zo zou 99 procent van de veertienduizend uitzendbedrijven in Nederland buiten het zicht van de inspectie opereren.

Bovendien leidt een boete vaak niet tot het gewenste resultaat. Bedrijven die werden beboet gingen failliet of waren niet meer te traceren, aldus Kieft. "Daarna wordt snel een nieuw bedrijf opgericht of personeel wordt heen en weer geschoven tussen verschillende bedrijven."