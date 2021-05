Bol.com heeft 750.000 euro overgemaakt op een rekening van oplichters, terwijl de webwinkel in de veronderstelling was Brabantia te betalen. De Brabantse fabrikant van huishoudelijke artikelen heeft alsnog recht op het geld, meldt Het Financieele Dagblad (FD) zondag op basis van een uitspraak van de rechter in april.

Volgens de krant kreeg bol.com in november 2019 een e-mail vol spelfouten, zogenaamd afkomstig van Brabantia. In gebrekkig Nederlands vroegen de oplichters het geld op een nieuw Spaans rekeningnummer te storten. Bol.com trapte in de zwendel en maakte in totaal 751.493,09 euro over.

De webwinkel meent volgens het vonnis van de rechtbank dat zijn werknemers voldoende reden hadden om aan te nemen dat de e-mail authentiek was.

De rechter is het daar niet mee eens en oordeelt dat het verzoek van de criminelen tot gezonde argwaan had moeten leiden, want "waarom zou een in Nederland gevestigde onderneming alle betalingen van een andere in Nederland gevestigde onderneming willen ontvangen op een Spaanse bankrekening?"

Brabantia zegt tegenover het FD blij te zijn met de uitspraak van de rechter en dat het de goede werkrelatie met bol.com wil behouden. Bol.com zou zich nog beraden op een hoger beroep, aldus de krant.