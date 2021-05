Tussen maart 2020 en maart dit jaar is het aantal reizigers dat gebruikmaakte van de vijf luchthavens in Nederland met 82,6 procent gedaald tot 14,1 miljoen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag op basis van nieuwe gegevens.

De afhandeling van passagiers op luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague, Eindhoven, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport kende een grillig verloop.

In juni 2020 werden er voor het eerst versoepelingen aangekondigd, waarna in december de teugels opnieuw aangehaald werden. Dat was terug te zien in de passagiersaantallen. Er werd onveranderd het meeste gevlogen op Europese bestemmingen, naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië in het bijzonder.

Het van maart 2020 tot en met februari 2020 vervoerde vrachtvolume daalde eveneens, zij het met slechts 3,7 procent. Vooral in het vierde kwartaal van vorig jaar werd er veel luchtvracht vervoerd.

Doordat er de afgelopen maanden minder gevlogen is, was er 1,7 miljard kilo minder kerosine nodig. Dat komt neer op een daling van 44 procent. De Nederlandse vliegtuigvloot stootte het afgelopen jaar 49 procent minder CO2 uit, en kwam uit op een totaal van 5,8 miljard kilo.