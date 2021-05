De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD), brancheorganisatie NL Actief en de Efteling hebben zaterdag met teleurstelling kennisgenomen van het kabinetsbesluit om af te zien van verdere versoepelingen per 11 mei. De sportscholen, dierentuinen en het pretpark stonden in de startblokken om weer open te gaan.

"Erg teleurstellend. We waren en zijn er klaar voor. We hebben hele goede protocollen en ook hebben we aangetoond dat we een onderdeel zijn van de oplossing", zegt NVD-directeur Wineke Schoo.

"We kunnen het bezoek op onze locaties goed reguleren. En we bieden juist ruimte aan de mensen waar dat het hardst nodig is, in volle steden et cetera." Overigens benadrukt Schoo dat de dierentuinen absoluut niet de ogen sluiten voor de cijfers. "Maar het zou fijn zijn als we inmiddels ons geld van de bezoekers krijgen, en niet van de overheid."

Bij de NVD zijn dertien Nederlandse dierentuinen aangesloten.

'We hebben ons te schikken'

Directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief, waarbij ongeveer duizend sportlocaties zijn aangesloten, laat een vergelijkbaar geluid horen.

Wouters zegt dat sportscholen juist deel van de oplossing van de coronapandemie zijn. "Mensen kunnen dan werken aan hun vitaliteit, weerstand en gezondheid, wat heel belangrijk is. Bewegen is juist het beste."

Een woordvoerder van de fitnessketens Fit For Free en SportCity zegt het ook jammer te vinden dat de heropening wordt uitgesteld. "We hadden gehoopt dat de sportscholen weer open konden, maar hebben ons nu te schikken."

Hij is het eens met het standpunt van NL Actief dat sporten in coronatijd juist heel belangrijk is en wijst erop dat sportscholen ook van belang zijn voor mensen die moeten revalideren en daarbij begeleiding nodig hebben van een coach of trainer.

Ook bij fitnessketen Basic-Fit wordt met teleurstelling gereageerd. "Een duidelijke tegenvaller, maar het is niet anders", aldus een woordvoerder. Volgens hem heeft de branche juist laten zien dat met de coronaprotocollen veilig kan worden gesport, wat belangrijk is om een betere weerstand op te bouwen tegen het coronavirus.

'We zijn er al een paar maanden klaar voor'

De Efteling mag eveneens nog niet open op 11 mei. Heel jammer, zegt een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel. Het demissionaire kabinet vindt opening nog niet verantwoord.

"We waren er klaar voor. We zijn er eigenlijk al een paar maanden klaar voor", zegt de Efteling-woordvoerder. Het park ging in december dicht. "Maar natuurlijk volgen we de regels en begrijpen we waarom dit nodig is."