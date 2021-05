De landen om ons heen staan vandaag stil bij de Dag van de Arbeid, wat vrijwel overal in Europa en de rest van de wereld een officiële feestdag is. Wat is 1 mei en waarom gaat deze dag zo stilletjes aan ons voorbij?

De term 'Dag van de Arbeid' zegt het eigenlijk al een beetje: Het is een dag waarop het werk van de zogeheten arbeidersklasse in de schijnwerper wordt gezet en waarop er tegelijkertijd wordt aangehaakt bij de internationale arbeidersbeweging en het solidariteitsprincipe.

De oorsprong van de Dag van de Arbeid ligt aan het einde van de negentiende eeuw. Toen roerde het internationale samenwerkingsverband voor socialistische partijen zich, ook wel de Tweede Internationale genoemd.

Zij deden in 1889 onder aanvoering van de American Federation of Labour een oproep om het jaar erop op 1 mei actie te voeren voor een onder meer een achturige werkdag. Daarbij werd de dag tevens aangewezen als internationale Dag van de Arbeid.

Poldermodel heeft verzachtende werking

Vakbond FNV geeft twee hoofdredenen waarom 1 mei in Nederland niet als feestdag gevierd wordt. "Dat komt deels omdat Koninginnedag voorheen op 30 april viel en wij voornamelijk op kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen vrij zijn."

Daarnaast stelt de bond dat ons Poldermodel een belangrijke reden is voor het relatieve gebrek aan aandacht voor de Dag van de Arbeid. Hier zijn het niet stakingen, demonstraties en andere acties die veranderingen teweeg brengen, maar juist onderhandelingen tussen de overheid, werkgevers en werknemers. "De confrontaties tussen vakbonden en de overheid waren in ons land minder heftig dan in bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje".

Sinds 2015 weer een opleving

Dat wil niet zeggen dat er niet ook in Nederland in het verleden jarenlang uitgebreid is stilgestaan bij de Dag van de Arbeid. Het is immers goed om als vakbond of socialistische partij te kunnen laten zien dat je een internationale beweging achter je hebt staan.

Tijdens de Koude Oorlog kwam de klad erin, aangezien de Dag van de Arbeid in het Oostblok en de Sovjet-Unie steeds meer een militair karakter kreeg. Daar moest je niet mee geassocieerd willen worden.

Sinds 2015 staat vakbond FNV echter weer uitgebreid stil bij de Dag van de Arbeid met 1 mei-vieringen, al doet de bond dat dit jaar online.

In 2018 organiseerde FNV een 1 mei-optocht in Den Haag. (Foto: ANP)