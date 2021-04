Op London City Airport is vrijdag een volledig digitale en onbemande verkeerstoren officieel in gebruik genomen. De luchtverkeersleiders van de luchthaven zitten voortaan in een kantoorpand 130 kilometer verderop.

De digitale verkeerstoren van London City Airport bevat 16 HD-camera's, waarvan 14 vaste exemplaren. Met de twee andere camera's kan daadwerkelijk rondgekeken worden. Elke camera heeft een eigen schoonmaakfunctie, zodat ze geen last krijgen van vuile lenzen.

De camerabeelden kunnen door de luchtverkeersleiders aangevuld worden met allerlei gegevens, zoals vlieghoogte, snelheid en het weer. Dankzij deze toevoeging zijn de verkeersleiders in staat om meer vliegbewegingen te verwerken. London City Airport zegt het aantal vliegbewegingen te kunnen opschroeven van 40 naar 45 per uur. Een vliegbeweging omvat het landen of opstijgen van een vliegtuig.

Met de digitale verkeerstoren was een investering van 20 miljoen pond, omgerekend een kleine 23 miljoen euro, gemoeid. Afgelopen januari is de toren officieus in gebruik genomen. Daar is toen geen ruchtbaarheid aan gegeven.