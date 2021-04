De prijs voor een ounce palladium, een edelmetaal dat onder meer gebruikt wordt in katalysatoren, staat vrijdag op 2.981,99 dollar (2.467,21 euro). Daarmee is het metaal 20 procent in prijs gestegen in iets meer dan een jaar tijd en noteert het een recordprijs. Keerzijde is echter dat het aantal diefstallen van katalysatoren daardoor ook toeneemt.

Palladium is al een tijd meer waard dan goud, dat beschouwd wordt als de veilige haven in crisissen. En terwijl de goudprijs nu onderuitgaat, blijft palladium stijgen. Een ounce, of 28 gram, goud kost momenteel 1.764 dollar, zijn laagste niveau in twee weken. Voor een ounce palladium betaal je nu 2.982 dollar.

Het goedje is zo populair door de opmars van hybride auto's en strenge milieueisen die landen stellen. Elke auto heeft namelijk een katalysator die de uitlaatgassen filtert. Dat filteren gebeurt met platina of palladium, maar palladium is iets schoner. En het is de ideale geleider in hybride auto's, waar tegenwoordig door veel automakers op ingezet wordt.

"De vraag naar palladium is zo hard gestegen dat het aanbod niet meer kan volgen", zegt een analist aan het persbureau Reuters. Dat drijft de prijs op. De platinaprijs ging vrijdag 3 procent omlaag naar 1.183,77 dollar per ounce.

Die sterke prijsstijging van palladium is goed nieuws voor de verkopers van het edelmetaal, maar er zitten ook nadelen aan. Zo zijn er meer diefstallen van katalysatoren. De dieven halen die dan later uiteen om palladium of andere edelmetalen te verkopen op de zwarte markt. Uit cijfers van vorig jaar blijkt dat er in Nederland zo'n 800 katalysatoren per jaar worden gestolen, in de VS gaat het over gemiddeld 1.203 per maand.

Maar de prijs van palladium kan ook snel weer zakken. Een elektrische auto heeft geen katalysator nodig en hoe meer producenten dus elektrische auto's gaan maken, hoe minder palladium er nodig is. Experts waarschuwen er al een tijd voor dat het plots gedaan kan zijn met de sterke prijsstijging.