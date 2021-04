De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal opnieuw gekrompen en daardoor weer in een recessie beland. Dat komt door de lockdownmaatregelen om de nieuwe golf aan coronabesmettingen in te dammen. Een aantal landen, waaronder Frankrijk, België, Zweden en Litouwen, ontsprong de dans en noteerde groeicijfers.

Volgens nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat nam de omvang van de economie van de eurolanden met 0,6 procent af ten opzichte van een kwartaal eerder.

Economen rekenden er gemiddeld op dat de economische neergang op 0,8 procent zou uitkomen. In de laatste drie maanden van vorig jaar ging de economie nog 0,7 procent achteruit. Met twee kwartalen van krimp op rij is technisch gezien sprake van een recessie.

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen aan te wijzen, aldus economen van ING. Kleine versoepelingen van coronamaatregelen zorgden in de loop van de afgelopen maanden wel meteen voor relatief sterke toenames van de consumptie.

Dat zou betekenen dat consumenten in Europa graag weer geld willen uitgeven als de lockdowns straks helemaal niet meer nodig zijn. Daarbij gaat het ook steeds beter met de industriële productie, al wordt vooruitgang op dit vlak wel enigszins afgeremd door verstoringen in toeleveringsketens.

Litouwen beleefde ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 met een plus van 1,8 procent de beste eerste drie maanden van het jaar. Ook vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder zat de economie in de lift. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. België en Zweden plusten alleen ten opzichte van het kwartaal ervoor.