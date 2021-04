De Franse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar onverwacht licht gegroeid, ondanks alle lockdownmaatregelen om de nieuwe golf van het coronavirus in te dammen. De Duitse economie kromp daarentegen in het eerste kwartaal, vooral omdat de consument het liet afweten.

Volgens nieuwe cijfers van het Franse statistiekbureau nam de omvang van de Franse economie 0,4 procent toe ten opzichte van een kwartaal eerder. In de laatste drie maanden van vorig jaar was nog sprake van 1,4 procent krimp. Vergeleken met een jaar terug, toen de coronacrisis net was uitgebroken en de eerste effecten daarvan zichtbaar werden, is de economie met 1,5 procent gegroeid.

De Duitse economie, de grootste van de eurozone, werd met een krimp van 1,7 procent op kwartaalbasis opnieuw hard geraakt. Het Duitse statistiekbureau voert de krimp terug op de lockdown, waardoor consumenten minder geld uitgaven. De exportcijfers konden dit niet goedmaken.

Ook andere grote Europese economieën kwamen vrijdag met economische ramingen over het eerste kwartaal. Daar was eveneens nog geen sprake van groei. In Spanje kromp de economie met 0,5 procent en in Italië ging het om een min van 0,4 procent.

Economen hielden er al rekening mee door alle lockdowns en de strubbelingen met vaccineren nog veel krimpcijfers gepresenteerd te krijgen. Ook de klap voor de Duitse economie was al min of meer verwacht. Later op de dag wordt ook nog bekendgemaakt hoe de economie van de eurozone als geheel heeft gepresteerd.