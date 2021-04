De Nederlandse spaarrekeningen blijven maar aangroeien. Na een jaar coronacrisis hebben we zo'n 30 miljard euro bijgeschreven op onze spaarrekeningen. In totaal staat er nu voor 400 miljard euro aan spaargeld op Nederlandse rekeningen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Waar de hoeveelheid spaargeld voor de coronacrisis ongeveer gelijk bleef - op zo'n 370 miljard euro - is die tussen maart 2020 en vorige maand gestegen naar 400 miljard euro. Dat is een groei van 8 procent.

Het grootste bedrag schreven we bij in mei vorig jaar. Toen bedroeg de netto-inleg 9,4 miljard euro. Afgelopen winter leek het er even op dat de spaarzucht voorbij was, doordat de inleg kleiner werd en december zelfs een kleine daling kende, maar dat werd in het eerste kwartaal van dit jaar ingehaald. In januari stortten we 5 miljard euro bij op onze spaarrekening, in februari 1,8 miljard en in maart 2,9 miljard.

Het totale uitstaande spaarbedrag komt nu uit op 400 miljard euro. Er werd vorige maand 47 miljoen euro rente bijgeschreven.