De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal van dit jaar voor 275 miljoen dollar (227 miljoen euro) aan coronavaccins verkocht, blijkt vrijdag uit de kwartaalcijfers. De totale omzet steeg 15 procent tegenover een jaar eerder naar 7,3 miljard dollar (6 miljard euro), de operationele winst steeg met 36 procent naar 2,5 miljard dollar (2 miljard euro).

CEO Pascal Soriot is tevreden over het eerste kwartaal, maar wil geen uitspraken doen voor de rest van het jaar. In essentie vindt hij dat er zo veel onzekerheid is dat het onmogelijk te voorspellen is hoe de komende maanden eruit zullen zien.

AstraZeneca zit dan ook in een wat lastig parket. Het bedrijf moest al meermaals zijn leveringsbeloftes breken en leverde nog maar 30 miljoen van de 120 miljoen beloofde vaccins. Dit jaar zal het ook maar 70 miljoen van de 180 miljoen beloofde vaccins kunnen leveren. Dat leidde maandag tot een rechtszaak van de Europese Commissie tegen AstraZeneca. De partijen staan volgende maand tegenover elkaar in de rechtbank.

De problemen met de leveringen hebben de Europese vaccinatieprogramma's al flink vertraagd. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde het bedrijf eerder al "buitengewoon ingewikkeld om mee af te spreken". "De wisselingen gebeuren eens in de drie, vier dagen. Het is om gek van te worden."

Daarnaast werden er ook zeldzame bijwerkingen vastgesteld bij het coronavaccin van AstraZeneca, zoals trombose in combinatie met een te klein aantal bloedplaatjes. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) vindt de voordelen echter nog altijd groter dan de nadelen.

Concurrent Johnson & Johnson kwam een aantal weken geleden ook met cijfers en kon al voor 100 miljoen dollar (ruim 82 miljoen euro) aan coronavaccins aan de man brengen.