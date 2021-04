De winkelomzet in Nederland is in maart gestegen met 5,9 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt vooral doordat de omzet in maart 2020 uitzonderlijk hard daalde door het begin van de coronacrisis. Daarnaast groeide de online verkoop in een jaar tijd met 68,3 procent.

Het beeld is ietwat dubbel. Voedingswinkels verkochten minder in maart van dit jaar, terwijl de andere winkels meer omzet boekten. De logische verklaring daarvoor is dat de zogeheten niet-essentiële winkels in maart vorig jaar allemaal moesten sluiten, waardoor hun verkoop inzakte. Voedingswinkels bleven daarentegen open en boekten recordomzetten.

Maar de verkoop bij non-foodwinkels zit zeker nog niet op het niveau van voor de crisis. In totaal lag de omzet nog 7 procent lager dan in 2019. Dat is vooral te wijten aan kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren. De verkoop bij die zaken kwam fors lager uit dan twee jaar eerder. Andere winkels noteerden wel een kleine stijging.

Ook de online verkoop droeg bij aan die verkoopgroei. De online omzet groeide tussen maart 2020 en vorige maand met 68,3 procent. Bedrijven die een webwinkel als hoofdactiviteit hebben verkochten 50,5 procent meer, bij zaken die zowel een fysieke winkel als een webwinkel hebben groeide de online omzet met 91,4 procent.

Winkels in voedingsmiddelen boekten 1,6 procent minder omzet dan een jaar geleden. Tegenover maart 2019 hebben ze echter 10,5 procent meer omgezet.