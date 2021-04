De tabaksfabriek BAT Niemeyer in Groningen sluit eind 2022 de deuren en hevelt de productie over naar Hongarije en Duitsland, kondigt het bedrijf donderdag zelf aan.

Het gerucht ging al langer dat de fabriek van British American Tobacco in Groningen dicht moest, maar nu is het dus definitief. Een woordvoerder voert een dalende trend in het traditionele roken en de noodzaak voor tabaksfabrikanten om nieuwe producten als vapers en elektronische sigaretten te maken aan als redenen voor de sluiting.

"De productiecapaciteit daarvoor is al in volle aanbouw in Hongarije en Duitsland en in het kader van schaalvergroting is het vaak beter om productie te centraliseren op één plek."

Er werden met de vakbonden afspraken gemaakt over een goede vertrekregeling voor wie vrijwillig wil vertrekken en er wordt budget vrijgemaakt om werknemers te begeleiden naar een nieuwe baan. "Hoeveel mensen we daardoor aan nieuw werk kunnen helpen, kunnen we nu niet meteen zeggen, maar bij vorige reorganisaties hebben we altijd 60 tot 70 procent van de werknemers naar een nieuwe baan kunnen begeleiden", zegt de woordvoerder.

Verder krijgt het personeel voor het komende anderhalf jaar nog een salarisverhoging en een aantal eenmalige uitkeringen. Eind april wordt gestart met de voorbereidingen van de sluiting.

De fabriek van Niemeyer werd zo'n tweehonderd jaar geleden opgericht en maakte in het begin ook koffie en thee. In 1999 werd het bedrijf overgenomen door de sigarettenmaker British American Tobacco, die er onder andere Pall Mall produceerde. Er werken op dit moment 180 mensen.