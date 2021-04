Economen en brouwers verwachten dat 10 tot 15 procent van de horecazaken failliet zal gaan het komende jaar. Het zal niet zover komen dat de meerderheid van de zaken omvalt, zoals hier en daar wordt gevreesd. Wanneer we weer volledig naar de kroeg mogen, zullen veel zaken het geld weer zien binnenlopen. Als dan ook nog eens de steunmaatregelen verlengd worden en er een regeling komt om schulden te herschikken, kunnen er nog meer zaken gered worden, zeggen economen.

Uit de Kleinbedrijf Index van ondernemersorganisatie ONL, de kredietverlener Qredits en de Hogeschool Utrecht bleek woensdag dat drie kwart van de horecabedrijven op de rand van het faillissement staat. Mochten die allemaal ook effectief failliet gaan, zou dat een groot drama zijn voor de Nederlandse economie, zegt Stef Driessen, sectoreconoom bij ABN AMRO.

Maar zo'n vaart zal het niet lopen, denken economen van Rabobank en ABN AMRO. De banken gaan mee in de verwachting van brouwers dat 10 tot 15 procent van de kroegen en restaurants de deuren zal sluiten het komende jaar. "Dat is wel nog steeds veel", zegt Driessen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 12 procent meer horecazaken hun activiteiten om allerlei redenen staakten dan in 2019. Het aantal faillissementen in de horeca steeg met 39 procent.

Maar dit jaar wordt dat aantal faillissementen naar verwachting dus minder. "Het voordeel is dat kroegen en restaurants binnenkort weer redelijk snel geld binnenkrijgen zodra we weer allemaal naar de kroeg trekken. Daarom is de heropening van de terrassen op dit moment een goed begin, al is het momenteel nog een een zeer kleine druppel op een heel warme plaat", zegt Jos Klerx, die de horeca volgt voor Rabobank.

'Kwijtschelding belastingen zou goede zaak zijn'

Daarnaast zou het kabinet aan het bekijken zijn of er belastingschulden van ondernemers kunnen worden kwijtgescholden. Dat zou volgens beide economen een goede zaak zijn, want door uitstel van belastingen zijn in het bijzonder die schulden hoog opgelopen. "Ook hebben de horecaondernemers in een jaar tijd 4 miljard euro spaargeld in hun zaak gestopt om rekeningen en personeel te betalen en dat is nu wel op", zegt Driessen.

Volgens hem liggen de grootste risico's bij nachthoreca en zaken zonder buitenruimte. De rest heeft namelijk meer plaats en kan nu al een beetje bijbenen door de terrasopeningen. "Ook kroegen en cateraars die de afgelopen drie jaar pas zijn opgericht zitten in de gevarenzone, vanwege de hoge huur die ze betalen."

Al zal de grootste uitdaging het gebrek aan personeel worden, denkt hij. "De arbeidsmarkt in Nederland was voor corona al bijzonder krap en iedereen die nu ontslagen is in de horeca heeft alweer nieuw werk gevonden in de zorg of bij GGD's. De consument wil dus wel op dit moment, maar als er geen personeel is, wordt het moeilijk om die consument te bedienen."

Om het aantal faillissementen nog meer te beperken, is er volgens Driessen een verlenging van de steunmaatregelen nodig "tot zeker het einde van de 1,5 meter-regel" en moet investeren beter ondersteund worden. Hij stelt voor om de zogenoemde Tante Agaath-regeling opnieuw in te voeren. Die werd in 1996 ingevoerd om bij investeringen een deel van dat geld te kunnen aftrekken van de belastingen. "Die zou nu kunnen helpen om ervoor te zorgen dat bedrijven weer kunnen investeren in hun toekomst", vindt hij.