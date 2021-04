Justitie onderzoekt of ze PwC kan vervolgen wegens de rol die het accountantskantoor speelde in een fraudezaak bij SHV, het bedrijvenconglomeraat van de familie Fentener van Vlissingen. Het kantoor bevestigt na berichtgeving van het FD dat het hierover een melding heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie (OM).

De zaak draait om enkele dochterbedrijven van SHV die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan omkoping en valsheid in geschrifte. Eerder deze week werd bekend dat het moederconcern in deze zaak een schikking van 41,6 miljoen euro heeft getroffen met het OM.

Daarmee lijkt de zaak afgehandeld voor SHV, maar voor diens voormalige accountantskantoor nog niet. Justitie gaat onderzoeken wat de rol van het kantoor precies was en of het te vervolgen is wegens zijn rol bij de fraudezaak, waarbij het jaarrekeningen heeft goedgekeurd die niet correct bleken te zijn. Daarbij draait het vooral om SHV-dochterbedrijf Econosto Mideast BV, dat inmiddels is gesloten.

PwC meldt in een reactie "kennis genomen te hebben van het bericht van het OM". Het bedrijf voegt daaraan toe dat het enkele jaren geleden al intern onderzoek heeft gedaan naar zijn rol bij Econosto.

"Uit dit onderzoek zijn geen indicaties van verwijtbaar strafrechtelijk handelen naar voren gekomen. We wachten op dit moment het onderzoek van het OM verder af", zo luidt een verklaring van PwC. Het accountantskantoor zegt dat het inmiddels maatregelen heeft genomen om interne procedures te verbeteren.