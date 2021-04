De Belgische economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. In vergelijking met een jaar geleden is er echter wel sprake van een daling van 1 procent, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. Het niveau van voor de crisis is zeker nog niet bereikt.

Onze zuiderburen doen het weer iets beter op economisch vlak. Na een krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal van 2020 steeg het bruto binnenlands product (bbp), de meestgebruikte graadmeter voor de economie van een land, in het afgelopen kwartaal met 0,6 procent.

Dat is opmerkelijk, want de meeste banken hadden een kleine krimp of een nulgroei voorspeld, schrijft de Belgische krant De Tijd op basis van een eigen bevraging. Ze verwezen daarbij vooral naar de verlengde lockdown en de impact van de Brexit op de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

De belangrijkste oorzaak van die groei is volgens de Nationale Bank de industrie. De toegevoegde waarde daarvan groeide met 1,3 procent. De bouw en dienstensector groeiden met respectievelijk 0,1 en 0,2 procent.

Dat betekent echter niet dat België er weer helemaal bovenop is. Het bbp staat nog steeds 4 procent lager dan voor de start van de coronacrisis.

Economen verwachten wel dat de groei in het tweede kwartaal zal versnellen door de geleidelijke heropeningen. Niet-essentiële winkels mogen sinds afgelopen maandag weer klanten ontvangen zonder dat die een afspraak hoeven te maken en vanaf 8 mei mogen de caféterrassen tot 22.00 uur open.