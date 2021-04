Na een ongekend hoog ziekteverzuim in coronajaar 2020, daalde het aantal ziekmeldingen in de eerste drie maanden van dit jaar licht. In de zorg bleef het verzuim echter onverminderd hoog, vergelijkbaar met de eerste drie maanden van vorig jaar toen de Arbo Unie in zorginstellingen 40 procent meer verzuimdagen telde.

Onder meer in het onderwijs en bij overheden daalde het verzuim in het eerste kwartaal licht vergeleken met diezelfde periode vorig jaar. Ook in de industrie daalde het aantal mensen dat zich ziek meldde.

In de zorg bleven de ziekmeldingen echter binnenstromen, onder meer door de hoge werkdruk, denkt bedrijfsarts en hoogleraar verzuim Corné Roelen.

De Arbo Unie zag een verschuiving in de soorten verzuim in 2020. In het voorjaar, toen de pandemie begon, was er relatief meer verzuim vanwege psychische klachten, onder meer in de zorg en de zakelijke dienstverlening.

In de tweede helft van vorig jaar was er een meer traditionele verdeling van verzuimoorzaken, behalve in het openbaar bestuur en in het onderwijs. Na de zomer was daar relatief wat meer verzuim vanwege longaandoeningen, maag-darmklachten en hart- en vaatzieken.