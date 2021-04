De meeste laagsteprijsgaranties hangen aan zoveel voorwaarden vast dat ze onzinnig zijn of soms gewoon helemaal niet kloppen. Dat stelt de Consumentenbond donderdag vast na onderzoek bij reisorganisaties, elektronicazaken en supermarkten.

Een laagsteprijsgarantie betekent normaal gesproken dat consumenten het aan bedrijven kunnen laten weten als een product elders goedkoper aangeboden wordt, waarna het aangeschreven bedrijf de prijs aanpast op zijn website. Dat is bij de meeste onderzochte bedrijven ook mogelijk, maar het is vaak aan zoveel regels gebonden dat het eigenlijk onzin is, zegt de Consumentenbond.

Zo sluiten alle reisorganisaties aanbiedingen bij concurrenten uit van de claim. "En dat zijn er nogal wat, want reisaanbieders werken veel met aanbiedingen. Bij Sunweb is dat bijvoorbeeld 66 procent van het aanbod", klinkt het. Verder sluit Corendon reizen in vakantieperioden uit van de garantie en geeft TUI geen laagste prijs voor reizen met Transavia-vluchten of reizen die binnen twee maanden voor vertrek worden geboekt.

Maar ook andere bedrijven, zoals Kamera Express, schermen met een laagsteprijsgarantie die er eigenlijk geen is. Zo is het voor de cameraverkoper een vereiste dat het concurrerende bedrijf waar de consument naar verwijst een stenen winkel heeft en aangesloten is bij Thuiswinkel Waarborg, een keurmerk voor winkels. Daarnaast sluit de winkel net als de rest acties uit. "Daarmee beperkt hij zijn laagsteprijsgarantie zo ver dat die claim onzinnig is", vindt de Consumentenbond.

Tot slot is de laagsteprijsgarantie van babywinkel Babydump volgens de Consumentenbond gelogen. Als klanten melden dat ze ergens iets goedkoper hebben gezien, weigert het bedrijf de prijs aan te passen.

De Consumentenbond wil dat bedrijven stoppen met het gebruik van laagsteprijsgaranties en heeft de resultaten van het onderzoek gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Corendon laat weten dat het een aantal voorwaarden schrapt en Sunweb schaft de laagsteprijsgarantie volledig af.