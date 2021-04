De levensmiddelenreus Unilever verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar 5,7 procent meer dan een jaar geleden en boekte een omzet van 12,3 miljard euro. Vooral de voedingstak deed het goed, en dan in het bijzonder de ijsverkoop.

Zowel binnen- als buitenshuis scoorde ijs weer goed. De afgelopen maanden had Unilever het moeilijk om ijsjes buiten de supermarkt aan de man te brengen, doordat mensen hele dagen thuiszaten door de coronacrisis, maar het afgelopen kwartaal was daar een lichte groei op te tekenen.

Al aten we toch vooral ijsjes thuis voor de televisie. Unilever heeft het voor die tak over een "dubbelcijferige groei", waarmee een groei van zeker 10 procent wordt bedoeld. Verder deden ook conservenmerken het goed. De volledige voedingstak ging er 9,8 procent op vooruit.

Ook de verzorgings- en schoonmaakdivisies tekenden groei op, maar minder. Unilever verkocht 5,9 procent meer schoonmaakproducten en 2,3 procent meer verzorgingsproducten. In die laatste groep scoorden vooral de huidverzorging en shampoo met een groei van zo'n 5 procent goed, maar deodorant ging meer dan 20 procent onderuit. Nu we minder buitenkomen, lijken we minder behoefte te hebben aan deodorant.

Dat alles bracht de totale verkoop dus 5,7 procent hoger, naar een omzet van 12,3 miljard. Die omzet kwam wel 1 procent lager uit dan een jaar geleden, maar dat kwam door wisselkoerseffecten bij buitenlandse munten.

Unilever wil theetak en beautymerken afstoten

Het bedrijf is ook al een tijd bezig met het afstoten van zijn theetak, waar de thee van Lipton onder valt. Dat proces ligt nog steeds op schema en zou tegen het einde van het jaar afgerond moeten zijn. Het bedrijf overweegt nog steeds alle opties - van een beursgang tot een afsplitsing en een verkoop - en wees een externe verantwoordelijke aan om alles in goede banen te leiden. Mocht er voor een beursgang gekozen worden, dan is Amsterdam de eerste keus, zei CEO Alan Jope in de conferencecall over de resultaten.

Ook wil Unilever een aantal beautymerken afsplitsen. Het gaat om Q-Tips, Caress, Tigi, Timotei, Impulse en MonSavon, die vooral in Europa en Noord-Amerika verkocht worden. Samen zijn ze goed voor een omzet van 600 miljoen euro. De afgesplitste groep zal Elida gedoopt worden.