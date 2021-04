Veel personeel dat nu thuiswerkt, wil ook na de coronapandemie een groot deel van het werk thuis doen. Ze willen naar kantoor om te kunnen samenwerken, om elkaar te ontmoeten en voor sociale contacten, maar werken liever thuis als ze zich moeten concentreren. Dat blijkt uit een enquête die kennisinstituut TNO hield onder een kleine tienduizend werkenden.

Bijna een op de vier werknemers die nu thuiswerken, wil dat straks grotendeels of volledig blijven doen. De helft van de thuiswerkers wil een mix van thuiswerken en op locatie. Minder reistijd en betere productiviteit zijn belangrijke redenen om te willen blijven thuiswerken. Een deel van de ondervraagden wil juist weer terug naar kantoor, omdat ze denken dat het beter is voor hun carrière.

Overigens is thuiswerken voor ruim de helft van de werknemers (51 procent) helemaal geen optie, omdat het werk dat niet toelaat. Ruim een op de drie (35 procent) werkt volledig thuis. De overige 14 procent combineert thuis en kantoor.

Van werkenden die altijd op locatie werken, zegt bijna een op de zes (16 procent) bang te zijn voor een coronabesmetting op het werk. Ze geven in het onderzoek aan dat het moeilijk is om afstand te houden van bijvoorbeeld klanten, leerlingen en patiënten. De angst om besmet te raken, is het grootst in het onderwijs (31 procent).