Zowel de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), als INRetail laten woensdag weten tevreden te zijn na de eerste dag van de versoepelde coronaregels. Zowel terrassen als winkels konden op veel interesse rekenen, maar dat leidde niet tot problemen, aldus de twee brancheverenigingen.

Sinds woensdag is het voor het eerst sinds vorig jaar weer mogelijk om plaats te nemen op een terras. Nederlanders kunnen daar tussen 12.00 en 18.00 uur terecht voor een hapje en een drankje. En daar werd op de eerste dag dankbaar gebruik van gemaakt. "De sfeer was positief, gemoedelijk, de terrassen waren door het hele land goed gevuld", stelt KHN.

De heropening leidde op sommige plekken, zoals het Leidseplein in Amsterdam en het centrum van Rotterdam, tot lange rijen wachtenden, maar voor zover bekend leidde de drukte nergens tot problemen. Tegen het avonduur liepen de terrassen weer leeg.

Ondanks de goede eerste dag zijn restauranthouders en cafébazen nog niet tevreden met de huidige coronaregels. Ze pleiten er bijvoorbeeld ook voor geen eindtijd meer te hanteren en geen maximumaantal personen meer te hebben per terras of per tafel. "Voor de winst doe je het niet", vatte een Utrechtse horecaondernemer de gevolgen van de coronaregels samen voor de camera van NU.nl.

Rijen bij enkele winkels, maar zonder problemen

Ook winkeliers keken woensdag tevreden terug op een "soepel verlopen" dag. "Nederland kent 2.500 winkelgebieden en nergens zijn alarmsignalen afgegaan. Waar drukte in potentie te verwachten is, zijn goede voorzorgsmaatregelen getroffen.", aldus brancheclub INRetail.

Vanmorgen verschenen op sociale media nog beelden van rijen bij winkelketens als IKEA en Primark, maar ook die drukte leidde volgens INRetail niet tot problemen. "Dat werd door medewerkers en met hulpmiddelen als stickers, linten of dranghekken in goede banen geleid. Het overall beeld geeft een erg positieve indruk", aldus INRetail.