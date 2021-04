Vakbond FNV en spoorbeheerder ProRail hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Daarmee zijn de aangekondigde stakingen voorlopig van de baan, meldt de vakbond woensdag. Dat is goed nieuws voor treinreizigers: door de stakingen waren er woensdag al vertragingen op het spoor en wordt voorkomen dat het treinverkeer op zaterdag helemaal wordt stilgelegd.

In een persbericht laat FNV weten dat "de laatste hand aan de details van het akkoord" worden gelegd. De details worden waarschijnlijk donderdag bekendgemaakt. Daarna is het aan de leden van FNV Spoor om groen licht te geven over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

De onderhandelingen tussen ProRail en vakbond FNV Spoor lopen al sinds oktober vorig jaar. Twistpunten waren onder meer de loonsverhoging en de looptijd van de cao. Na maanden onderhandelen deed ProRail begin maart een eindbod aan de drie betreffende vakbonden. De achterban FNV Spoor verwees het eindbod echter naar de prullenmand. Nu lijken de partijen de onderhandelingen toch weer op de rails te hebben gekregen.

De onenigheid tussen beide partijen leidde woensdagochtend tot problemen in het Nederlandse treinverkeer; medewerkers van ProRail legden tussen 6.00 en 8.00 uur het werk neer. De staking leidde in de regio's Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar tot overvolle treinen. Hierdoor moesten forenzen soms een trein laten schieten.

Met het onderhandelingsresultaat worden nieuwe acties, die de vakbond al had aangekondigd voor donderdag, vrijdag en zaterdag, opgeschort. Treinreizigers zullen donderdagochtend dus geen hinder ondervinden van stakende ProRail-medewerkers.