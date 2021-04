Treinreizigers hadden woensdag al volop last van de stakingen bij spoorbeheerder ProRail. En de rest van deze week zal dat niet minder zijn. Maar waarom staken ProRail-medewerkers eigenlijk? En hoelang gaat het duren?

Waarom wordt er gestaakt?

ProRail en vakbond FNV Spoor kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Twistpunten zijn onder meer de loonsverhoging en de looptijd van de cao. Na maanden onderhandelen deed ProRail begin maart een eindbod aan de drie betreffende vakbonden. Naast FNV Spoor zijn dat CNV en VHS Railprofessionals. Deze laatste twee gingen akkoord met de voorstellen. De achterban FNV Spoor verwees het eindbod echter naar de prullenmand.

De bond heeft ProRail vervolgens een ultimatum gesteld, in de hoop zo betere arbeidsvoorwaarden te kunnen afdwingen. Vorige week werd duidelijk dat de spoorbeheerder bij zijn eerdere eindbod bleef. Daarom besloot FNV Spoor deze week om acties op te zetten bij diverse verkeersleidingsposten van ProRail. Hierbij rijdt er gedurende enkele uren in verschillende regio's geen enkele trein.

Tot wanneer duren de stakingen en hoeveel hinder leveren ze op?

Zoals het er nu naar uitziet, duren de acties tot en met zaterdag. Donderdag en vrijdag wordt er, net als op woensdag, gestaakt van 6.00 tot 8.00 uur. Maar zaterdag wil FNV Spoor 24 uur lang staken, vanaf zaterdag 5.00 uur zaterdag tot zondag 5.00 uur.

Hoeveel hinder dit de komende dagen precies oplevert voor reizigers, kan ProRail niet zeggen. Maar dat treingebruikers er veel last van krijgen, is duidelijk. Niet alleen omdat er enkele uren geen treinen rijden, maar ook omdat het na de staking zo'n twee uur duurt voordat het treinverkeer weer volledig op gang is gekomen.

Woensdag, op de eerste dag van de acties, zorgden de werkonderbrekingen voor veel overlast. Zo waren in de eerste uren na de staking diverse treinen erg vol. Reizigers klaagden over het feit dat er te weinig plek was voor hen, zeker met het oog op de coronavoorschriften.

Wordt er in het hele land gestaakt?

Alleen op zaterdag geldt de staking voor het hele land. Op de andere dagen is telkens een ander deel van Nederland aan de beurt. Woensdag waren er werkonderbrekingen in de regio's Utrecht, Amsterdam en Alkmaar. Donderdag zijn de regio's Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal aan de beurt, waarna er vrijdag wordt gestaakt in Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen. ProRail meldt dat de stakingen waarschijnlijk ook enige hinder opleveren in gebieden waar geen werkonderbrekingen plaatsvinden.

Komen er na zaterdag nog meer stakingen?

Op dit moment zijn er geen plannen voor verdere acties bij ProRail. De spoorbeheerder en de FNV benadrukken dat ze de problemen de komende tijd in onderling overleg willen oplossen.