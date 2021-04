De Amsterdamse beurshandelaar Optiver moet een vrouwelijk personeelslid in totaal een half miljoen euro betalen omdat er een vrouwonvriendelijke cultuur heerst in het bedrijf. Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam.

De Britse vrouw, die in 2014 was aangenomen als trader bij Optiver, sleepte haar werkgever voor de rechter omdat die niet tegemoet wilde komen aan haar eisen voor een vertrekregeling. Ze had eind januari vorig jaar laten weten dat ze door "seksuele intimidatie en discriminatie" niet langer voor Optiver kon werken, maar open stond voor een minnelijke schikking.

Ze heeft het in haar verdediging over "ongewenste betastingen, seksueel intimiderende gebaren, geluiden, opmerkingen en grappen en ook rechtstreeks intimiderend (pest)gedrag". In 2016 zou een collega haar buiten werktijd hebben proberen aan te randen, iets waar Optiver later een onderzoek naar instelde. Ze hekelt ook dat er tot die tijd geen duidelijke klachtenprocedure was bij het bedrijf en het feit dat ze dat aanklaagde ervoor heeft gezorgd dat ze een promotie heeft misgelopen.

Niet akkoord met vertrekregeling

Optiver stelde de trader in september voor om met betaald verlof te gaan, waarna ze een vertrekregeling van 277.556 euro zou ontvangen, maar daar moest ze niets van weten. Ze daagde het bedrijf voor de rechter en eiste een schadevergoeding van 1,2 miljoen euro, die met allerlei vergoedingen erbij zou oplopen tot net geen 2 miljoen euro.

Daar ging de rechter echter niet in mee. Hij vindt onder meer dat de vrouw onvoldoende kan bewijzen dat ze een promotie misgelopen heeft en of dat rechtstreeks te maken zou hebben met haar kritische houding.

Toch vindt de rechtbank dat Optiver niet genoeg gehoor heeft gegeven aan de klachten van de vrouw en moet het bedrijf haar een ontslagvergoeding van 63.000 euro en een extra vergoeding van 350.000 euro betalen. Omdat de arbeidsovereenkomst in mei is stopgezet en de vrouw al die maanden thuiszat, moet Optiver haar ook dat achterstallige salaris uitbetalen. Aan een maandloon van 6.250 euro is dat zo'n 94.000 euro en daar komt mogelijk nog een aantal bonussen bij. In totaal betaalt het bedrijf dus een som van 507.000 euro aan de Britse.

Optiver heeft vijf kantoren over de hele wereld en is een zogenoemde marktmakelaar, die met technologie anticipeert op koersschommelingen. Op het hoofdkantoor in Amsterdam werken 470 mensen, onder wie 75 vrouwen.