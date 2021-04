Door de koude winter verwerkte de Rotterdamse haven afgelopen kwartaal ruim 25 procent meer kolen dan dezelfde periode vorig jaar. Ook werden meer olieproducten, biomassa en containers overgeslagen. Dat meldt havenbeheerder Port of Rotterdam woensdag.

Dat er meer kolen werden verwerkt in Rotterdam, kwam niet alleen door de kou. Ook een grotere vraag naar cokeskolen zorgde voor meer aanvoer.

Ook de overslag van een andere fossiele energiebron, namelijk olieproducten, steeg in de eerste drie maanden van dit jaar, met 19,7 procent. Dat kwam onder meer doordat er twee mammoettankers in Rotterdam stookolie laadden voor transport naar Singapore.

De sterkste stijging was er bij biomassa, met een plus van 36,7 procent. Dit kwam doordat de energiecentrale in Geertruidenberg meer biomassa verstookte.

De grootste haven van het land kreeg ook meer containers te verwerken de voorbije maanden (+4,5 procent), al waren die containers relatief vaak leeg. Een afname was te zien bij diverse bulkgoederen, zoals landbouwproducten, en bij vloeibaar aardgas (lng).

De totale overslag in Rotterdam kwam in het eerste kwartaal uit op 115,8 miljoen ton. Dat was 3 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.