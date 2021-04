76 procent van de horecabedrijven kan niet meer aan al zijn betalingsverplichtingen voldoen en 30 procent van de kleine bedrijven is momenteel technisch failliet en staat op de rand van de afgrond. Dat blijkt uit de Kleinbedrijf Index van ondernemersorganisatie ONL in samenwerking met de kredietverlener Qredits en de Hogeschool Utrecht.

Kroegen en restaurants mogen woensdag weer gasten ontvangen op hun terras en voor vele is dit meer dan welkom. Slechts 24 procent van de horecaondernemers kan op dit moment namelijk al zijn rekeningen nog betalen. "Het is een druppel op een gloeiende plaat", zegt Esther Renssen van Qredits. "Het zal sommigen wel een boost geven, maar het is niet genoeg om uit deze crisis te komen."

Bij het volledige kleinbedrijf, ondernemingen met minder dan tien werknemers, heeft 54 procent van de bedrijven betalingsproblemen. De zakelijke dienstverlening staat er het best voor.

De resultaten leiden tot meer stress bij ondernemers en minder innovatie. Het stressniveau groeide tussen het vierde kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar van 52 naar 56 procent. De zogenoemde innovatiequote daalde in diezelfde periode met 11 procentpunten naar 23 procent. Het geld voor investeringen raakt op en vooral starters verliezen hun voorsprong door de gedwongen sluitingen.

Organisaties willen meer overheidssteun

Daarom pleiten de organisaties voor meer overheidssteun. "Directe inkomenssteun en risicokapitaal - bijvoorbeeld achtergestelde leningen - lijken nodig om een forse toename in faillissementen te voorkomen", staat in het rapport. Ook stellen ze voor om de zelfstandigensteun Tozo uit te breiden zonder de zogeheten partnertoets.

Op dit moment wordt er voor de hoogte van de steun rekening gehouden met het inkomen van de partner en dat zouden de ONL en Qredits liever anders zien. "Er zal snel moeten worden gehandeld, nog voor de zomer. De indexen wijzen op een snelle afname van de levensvatbaarheid van getroffen ondernemingen", klinkt het.

"Er zijn wel al wat maatregelen getroffen door de overheid, maar die zijn nog niet voldoende gebleken voor vele", zegt Renssen. Ze wijst er ook op dat digitalisering, van ontzettend groot belang tijdens deze coronacrisis, een extra horde opwerpt.

"Grote bedrijven nemen daar nu grote stappen in, maar bij kleine ondernemers is er nog weinig kennis en daar kan de overheid in helpen. Er zijn wel al loketten opgericht voor digitalisering, maar ondernemers zijn daar niet van op de hoogte of ze zijn moeilijk te vinden", aldus Renssen.

Ondernemers positiever over toekomst

Maar er is ook goed nieuws. Het ondernemersvertrouwen groeit van negatief naar neutraal. De kleine ondernemers zijn iets positiever gestemd nu er plannen voor een stapsgewijze heropening op tafel liggen.

Ook stijgt de omzet. 44 procent van de kleine ondernemers heeft nu een omzet van meer dan 5.000 euro per maand. In het vierde kwartaal was dat nog maar 28 procent. Tot slot heeft 37 procent een nettomarge van 21 procent, terwijl dat bij de vorige bevraging nog maar 30 procent was.

Het onderzoek werd nu voor de tweede keer uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht, ONL en Qredits, dat is opgericht met steun van onder meer het ministerie van Economische Zaken. "95 procent van de Nederlandse bedrijven is een kleinbedrijf, maar daar zijn weinig data over. We vinden het dus belangrijk om die ook op de kaart te zetten in Den Haag", zegt Renssen.